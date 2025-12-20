Фриске перестала скрывать супруга

Блогер Ислям Малеков стал супругом сестры певицы Жанны Фриске Натальи. Артистка опубликовала снимок с ним в Telegram-канале и Instagram (деятельность в РФ запрещена), тем самым прекратив распространение слухов. Известно, что свадьба прошла в начале декабря.

Кто там интересовался моим мужем — вот вам, пожалуйста. Любуйтесь! — написала Фриске.

Для Натальи этот брак стал третьим. Ранее она была замужем за одноклассником и за сотрудником МЧС. В 2023 году она впервые стала мамой. Девочку назвали Луной.

Ранее актриса Наталья Рудова заявила, что потенциальный партнер должен зарабатывать не меньше нее. На премьере фильма «Невероятные приключения Шурика» 42-летняя артистка назвала себя самодостаточной личностью.

Тем временем бывшая жена бизнесмена Романа Товстика Елена прервала молчание после того, как ее экс-супруг впервые вышел в свет с новой возлюбленной, моделью Полиной Дибровой. Многодетная мать написала, что грядущий год Лошади не пощадит предательниц. Сейчас Елена отдыхает вместе с детьми в ОАЭ. Товстик и экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва между тем появились вместе на новогодней вечеринке Dibrova Club.