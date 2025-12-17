Новый год-2026
17 декабря 2025 в 21:24

«Растопчет всех»: экс-жена Товстика оставила грозное послание

Экс-жена Романа Товстика сообщила, что год Лошади растопчет всех змей

Елена Товстик Елена Товстик Фото: Социальные сети
Бывшая жена бизнесмена Романа Товстика Елена прервала молчание после того, как ее экс-супруг впервые вышел в свет с новой возлюбленной, моделью Полиной Дибровой. Многодетная мать в Instagram (деятельность в РФ запрещена) написала, что грядущий год Лошади не пощадит предательниц. Сейчас Елена отдыхает вместе с детьми в ОАЭ.

Год Лошади растопчет всех змей, и кто-то окажется на коне. Сила внутри нас, — заявила Елена.

Ранее сообщалось, что Товстик и экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва появились вместе на новогодней вечеринке Dibrova Club. Модель позировала журналистам в серебряном длинном платье с пикантным вырезом, а ее партнер предпочел сдержанный образ в черных цветах.

До этого Диброва рассказала, что встретит Новый год вместе с детьми и любимым мужчиной. Она добавила, что уже готовится к празднику и заказала елку. Диброва также сообщила, что заблаговременно начала откровенные разговоры со своими детьми, чтобы заранее подготовить их к предстоящему разводу родителей.

