«Все шло спокойно»: Диброва раскрыла, как подготовила детей к разводу

Бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва блогер Полина Диброва заблаговременно начала откровенные разговоры со своими детьми, готовя их к предстоящему разводу с супругом, передает корреспондент NEWS.ru. Аналогичные беседы она вела и с экс-мужем. В ходе пресс-джанкета в рамках новогодней вечеринки Dibrova Club она уточнила, что процесс проходил спокойно до определенного момента.

Мы же говорим не про один день, когда ты говоришь ребенку и на следующий день уходишь. Я начала разговаривать с детьми заблаговременно, равно как и с Димой. Все шло спокойно, пока что-то не произошло, — сказала Диброва.

Ранее бывшая супруга телеведущего впервые появилась на публике со своим новым спутником — миллиардером Романом Товстиком. Модель была в длинном серебристом платье, а ее партнер — в одежде черного цвета.

Кроме того, она призналась, что прилагает усилия для сохранения нормальных отношений с экс-мужем. Диброва отметила, что существуют определенные «перипетии» и бытовые ситуации, которые не всегда проходят гладко, но оба проявляют друг к другу взаимопонимание.