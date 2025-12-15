Полина Диброва раскрыла, общается ли она с бывшим мужем Полина Диброва призналась, что старается поддерживать отношения с экс-супругом

Блогер Полина Диброва призналась, что старается поддерживать отношения с экс-супругом, телеведущим Дмитрием Дибровым. В беседе с NEWS.ru на новогодней вечеринке Dibrova Club она сообщила, что есть некие «перипетии» и моменты бытового характера, которые не всегда происходят складно. Однако оба супруга относятся друг к другу с пониманием.

Я стараюсь поддерживать отношения. Как вы понимаете, все равно есть некие перипетии, моменты бытового характера, которые не всегда с первого раза происходят в ладу. Но мы с огромным вниманием относимся к друг другу и стараемся закрывать на какие-то моменты глаза, — подчеркнула Диброва.

Знаменитость отметила, что у них есть дети, которых нужно воспитывать. Диброва добавила, что все изначально было сделано так, чтобы они не почувствовали эти переживания или ощутили их «как можно меньше».

Ранее бывшая супруга телеведущего заявила, что больше всего переживала за родственников, которые читают хейт в интернете, чем за себя. Диброва сочла такое поведение некрасивым и призвала никого не осуждать, отметив, что именно так она воспитывает детей.