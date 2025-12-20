Актриса Рудова раскрыла свои критерии к избраннику

Актриса Наталья Рудова заявила, что потенциальный партнер должен зарабатывать не меньше нее, передает Super.ru. На премьере фильма «Невероятные приключения Шурика» 42-летняя артистка назвала себя самодостаточной личностью.

Мое сердце абсолютно свободно. Молодые и красивые парни, пишите. Альфонсов я не рассматриваю, я самодостаточная личность, я себя люблю. Поэтому парень как минимум должен зарабатывать как я, как максимум — конечно, хотелось бы больше, чтобы он чувствовал себя уверенно, — заявила Рудова.

Ранее голливудского актера Аль Пачино заподозрили в том, что он тайно сыграл свадьбу. Он появился с кольцом на безымянном пальце на мероприятии, посвященном фильму «Битва за битвой». Позже представитель актера заявил, что артист не женат.

До этого актер и шоумен Никита Джигурда признался, что в 2026 году планирует снова стать отцом. Он отметил, что будет рад как сыну, так и дочери. У артиста и его четвертой супруги Марины Анисимовой двое совместных детей. От предыдущих браков у шоумена есть еще двое детей. Также он является дедом.