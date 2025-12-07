ТИЭФ'25
Аль Пачино заподозрили в тайной женитьбе

Актер Аль Пачино появился на публике с кольцом на безымянном пальце

Аль Пачино Аль Пачино Фото: MediaPunch/IMAGO/Global Look Press
Голливудского актера заподозрили в том, что он тайно сыграл свадьбу, передает Daily Mail. Он появился с кольцом на безымянном пальце на мероприятии, посвященном фильму «Битва за битвой», что привлекло внимание прессы и поклонников. 85-летний артист пришел поддержать своего коллегу Леонардо Ди Каприо.

Сам Аль Пачино не давал комментариев по этому поводу. Вскоре после появления новости в соцсетях представитель актера заявил, что артист не женат.

Ранее известная актриса Ким Кэтролл, прославившаяся ролью в сериале «Секс в большом городе», тайно вышла замуж за своего возлюбленного Рассела Томаса. Церемония прошла в Лондоне в узком кругу близких друзей и родственников. Избранник актрисы моложе ее на 14 лет. Пара встречалась почти 10 лет, прежде чем официально оформить свои отношения.

До этого американская певица Майли Сайрус подтвердила слухи о своей помолвке с артистом Максом Морандо. Пара появилась вместе на премьере фильма «Аватар: Пламя и пепел» в Лос-Анджелесе, где на пальце Сайрус заметили кольцо. Певица подтвердила получение предложения руки и сердца, но отказалась раскрывать подробности личной жизни. Для Сайрус это будет второй брак.

