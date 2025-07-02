Аль Пачино застукали за поцелуем с молодой журналисткой Журналистка Ди Терлицци поцеловала Аль Пачино за ужином в Риме

Молодая журналистка Катерина Ди Терлицци поцеловала звезду «Крестного отца» Аль Пачино за ужином в Риме, пишет Page Six. 85-летний актер ужинал в компании друзей в ресторане Il Bolognese на Пьяцца-дель-Пополо. Аль Пачино был полностью одет в черное, а на его голове была бейсболка.

Папарацци удалось снять, как журналистка нежно целует знаменитость в щеку. В ответ Аль Пачино приобнял ее с улыбкой на лице. Между ними шла увлеченная беседа, отмечает источник. В какой-то момент актер отвлекся на телефон.

Аль Пачино прибыл в Рим для съемок фильма Maserati: The Brothers, посвященного биографии братьев Луки и Альфьери Мазерати. Сама журналистка на своей странице в LinkedIn написала, что является «путешественницей, базирующейся в Италии». Также она сотрудничает с NBC News как внештатный сотрудник.

Ранее стало известно, что Аль Пачино первым из звезд Голливуда вживую увиделся с новым папой римским Львом XIV в Ватикане. Актер прилетел в Италию на частном самолете из Нью-Йорка. Кроме того, на аудиенцию с папой прибыл итальянский кинопродюсер Андреа Иерволино.