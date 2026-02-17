Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 14:34

Звездный состав «Крестного отца» выразил соболезнования семье Дюваля

Актеры Де Ниро и Аль Пачино почтили память умершего коллеги Роберта Дюваля

Роберт Дюваль Роберт Дюваль Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Роберт Де Ниро и Аль Пачино принесли соболезнования семье легендарного актера Роберта Дюваля, ушедшего из жизни в возрасте 95 лет, передает издание Voice. Артист скончался 15 февраля на своем ранчо в Виргинии, в окружении близких.

Коллеги по «Крестному отцу» не скрывали эмоций, отдавая дань уважения таланту человека, ставшего символом золотой эпохи Голливуда.

Боже, благослови Бобби. Надеюсь дожить до 95 лет. Да упокоится его душа, — заявил Де Ниро, работавший с Дювалем не только в саге Копполы, но и в драме «Тайны исповеди».

Аль Пачино, чья экранная химия с Дювалем в ролях Майкла Корлеоне и Тома Хейгена стала хрестоматийной, назвал работу с ним великой честью. Артист подчеркнул, что Дюваль обладал феноменальным даром и глубоким пониманием искусства, которое навсегда останется в памяти зрителей.

Дюваль оставил после себя колоссальное наследие, включающее десятки знаковых ролей и престижные награды, среди которых две премии «Эмми» и «Оскар». Его уход стал личной потерей для всей творческой элиты, знавшей его как «прирожденного актера».

Ранее стало известно, что больше всего оскароносный актер переживал перед смертью о том, что не оставил после себя детей. В одном из интервью он признавался, что считает себя виноватым в отсутствии наследников. В браке с четвертой супругой Лусианой Педрас, заключенном в 2004 году, актер обдумывал идею усыновления.

актеры
Аль Пачино
Роберт Де Ниро
фильмы
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умеров озвучил вопросы, которые стоят на повестке дня переговоров в Женеве
Экс-премьер Украины раскрыл, на что Киев должен пойти на встрече в Женеве
Беглый главред двух СМИ-иноагентов объявлен в розыск
Самая позорная армия НАТО. Эстония угрожает России: что она может?
«Ура, Миша на сцене»: сестра Ефремова рассказала о его ожиданиях от пьесы
Врачи рассказали, почему в организме возможна нехватка витаминов
Взрыв в здании военной комендатуры в Ленобласти: подробности, сколько жертв
Стало известно, куда пропало тело Баумгертнера с военной базы на Кипре
Зеленский выступил с заявлением после российского удара возмездия
Под разрушенной взрывом военной комендатурой нашли выжившего
«Добивает экономику»: депутат о влиянии антироссийских санкций на Германию
Миколог оценил закон о защите краснокнижных грибов в Подмосковье
В российском приграничье ВСУ оборвали «уши»
Сестра Михаила Ефремова назвала его главный страх перед спектаклем
Школьник решил повторить опыт из соцсетей и попал в больницу с ожогами
В Женеве стартовали переговоры России, США и Украины
Участница СВО вернулась домой с фронта и умерла от рук мужа
В школах введут «обучение служением». Что это значит, как связано с СВО
Россиянка возглавила украинскую сборную на церемонии открытия Олимпиады
Госдума приняла закон об ответственности регионов за отдых детей
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.