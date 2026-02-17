Звездный состав «Крестного отца» выразил соболезнования семье Дюваля

Роберт Де Ниро и Аль Пачино принесли соболезнования семье легендарного актера Роберта Дюваля, ушедшего из жизни в возрасте 95 лет, передает издание Voice. Артист скончался 15 февраля на своем ранчо в Виргинии, в окружении близких.

Коллеги по «Крестному отцу» не скрывали эмоций, отдавая дань уважения таланту человека, ставшего символом золотой эпохи Голливуда.

Боже, благослови Бобби. Надеюсь дожить до 95 лет. Да упокоится его душа, — заявил Де Ниро, работавший с Дювалем не только в саге Копполы, но и в драме «Тайны исповеди».

Аль Пачино, чья экранная химия с Дювалем в ролях Майкла Корлеоне и Тома Хейгена стала хрестоматийной, назвал работу с ним великой честью. Артист подчеркнул, что Дюваль обладал феноменальным даром и глубоким пониманием искусства, которое навсегда останется в памяти зрителей.

Дюваль оставил после себя колоссальное наследие, включающее десятки знаковых ролей и престижные награды, среди которых две премии «Эмми» и «Оскар». Его уход стал личной потерей для всей творческой элиты, знавшей его как «прирожденного актера».

Ранее стало известно, что больше всего оскароносный актер переживал перед смертью о том, что не оставил после себя детей. В одном из интервью он признавался, что считает себя виноватым в отсутствии наследников. В браке с четвертой супругой Лусианой Педрас, заключенном в 2004 году, актер обдумывал идею усыновления.