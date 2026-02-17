Стало известно, что тревожило Дюваля перед смертью Роберт Дюваль до последних дней переживал из-за того, что не смог стать отцом

Известный актер Роберт Дюваль, ушедший из жизни в возрасте 95 лет, до конца своих дней переживал, что так и не смог завести детей, несмотря на четыре брака, передает Daily Mail. В одном из интервью он признавался, что считает себя виноватым в отсутствии наследников.

Похоже, я просто стреляю впустую. Я пробовал отношения со многими женщинами, как в браке, так и вне его, но так ничего и не вышло, — говорил Дюваль.

В браке с четвертой супругой Лусианой Педрас, заключенном в 2004 году, актер обдумывал идею усыновления. В последующие годы он также рассматривал возможность использования ЭКО и услуг суррогатного материнства. Тем не менее по причинам, которые не разглашаются, эти планы не были воплощены в жизнь.

Ранее сообщалось, что артист ушел из жизни на своем ранчо в Вирджинии. Его супруга Лусиана подтвердила факт смерти. Дюваль прославился благодаря ролям в фильмах «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня». Также он был семикратным номинантом на премию «Оскар» и получил награду в 1983 году за роль в фильме «Нежное милосердие».