ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 12:34

Звезда «Секса в большом городе» сыграла тайную свадьбу

People: 69-летняя актриса Ким Кэтролл вышла замуж за 55-летнего Рассела Томаса

Рассел Томас, Ким Кэтролл Рассел Томас, Ким Кэтролл Фото: IMAGO/Fred Duval/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Актриса Ким Кэтролл, известная по роли в сериале «Секс в большом городе», тайно связала себя узами брака со своим возлюбленным Расселом Томасом, передает People. Церемония, прошедшая в Лондоне, была скромной и приватной.

Избранник актрисы моложе ее на 14 лет: актрисе 69 лет, а ее новоиспеченному супругу — 55. Церемония была скромной, присутствовали только самые близкие друзья и родственники пары — всего 12 человек. Для Кэтролл это уже четвертый брак. Для церемонии актриса выбрала платье от Dior и завершила образ шляпой с розой.

Пара встречалась почти 10 лет, прежде чем принять решение официально оформить свои отношения. Они познакомились в 2016 году. У Кэтролл нет детей.

Ранее музыканты Анастасия Белявская и Олег Сидоров сыграли свадьбу — официально они стали мужем и женой еще пять лет назад. Расписались они в декабре 2020 года, но отметить это событие не смогли из-за пандемийных ограничений. Торжество состоялось 1 декабря и прошло с размахом. Вечер был наполнен романтикой: лепестками роз молодоженов осыпала их маленькая дочь Аэлита.

свадьбы
актеры
торжества
церемонии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник раскрыл в подробностях, что творят ВСУ в районе Красноармейска
Доминирование рубля: курсы валют сегодня, 5 декабря: доллар, евро и юань
Наступление ВС РФ на Харьков 5 декабря: ТОС выжигают войска, бойня в Вильче
Иммунолог ответила, как избежать аллергии на искусственную ель
Прямая линия с Путиным: когда в 2025 году, во сколько, как задать вопрос
В одном регионе первыми начнут уборку снега с помощью ИИ
Политолог ответил, почему США могут помешать плану ЕК изъять активы России
Захарова обвинила НАТО в уничтожении нормальных контактов с Россией
Мирошник объяснил нелюбовь Киева к коммунистам и священникам
Магнитные бури сегодня, 5 декабря: что будет завтра, перепады настроения
В «Ахмате» предрекли, чем завершится президентство Зеленского для Украины
В МИД РФ озвучили, как Россия разоблачает западных покровителей Киева
«Хотим расширять бизнес в новых регионах РФ: представитель Robohall о ТИЭФ
Адвокат объяснил, как Лурье может получить от Долиной свыше 112 млн рублей
Стало известно, кто мог расстрелять молившуюся бабушку на дороге в Купянске
Росгвардия показала, как проходила проверка элитного рехаба-концлагеря
Корстин объяснила успешный старт МБА в сезоне Единой лиги ВТБ
В Асбесте на дорогу сошла лавина из мертвых кур
«Топчут демократию»: в США признали наличие противоречий с Европой
Бузова дала предновогодний совет россиянам
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.