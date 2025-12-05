Звезда «Секса в большом городе» сыграла тайную свадьбу

Актриса Ким Кэтролл, известная по роли в сериале «Секс в большом городе», тайно связала себя узами брака со своим возлюбленным Расселом Томасом, передает People. Церемония, прошедшая в Лондоне, была скромной и приватной.

Избранник актрисы моложе ее на 14 лет: актрисе 69 лет, а ее новоиспеченному супругу — 55. Церемония была скромной, присутствовали только самые близкие друзья и родственники пары — всего 12 человек. Для Кэтролл это уже четвертый брак. Для церемонии актриса выбрала платье от Dior и завершила образ шляпой с розой.

Пара встречалась почти 10 лет, прежде чем принять решение официально оформить свои отношения. Они познакомились в 2016 году. У Кэтролл нет детей.

