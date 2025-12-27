Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 12:46

Созданный потомком Екатерины II оркестр готовит сюрприз в честь ее юбилея

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Царскосельский императорский оркестр имени Екатерины Великой может принять участие в праздновании ее 300-летия в 2029 году, заявил в беседе с РИА Новости его соучредитель, прямой потомок Екатерины II Андрей Калагеорги. По его словам, в репертуар оркестра входит как классическая музыка, так и современные произведения в симфонической обработке.

Я очень надеюсь, что Царскосельский императорский оркестр, созданный в честь Екатерины Великой, примет участие в праздновании 300-летия со дня ее рождения. <...> Я со своей стороны буду продвигать эту возможность, — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что оркестр выступает около года. В постоянный состав входят восемь человек, а с учетом приглашенных музыкантов в нем могут играть до 36-40 человек, добавил потомок императрицы. Это малый симфонический оркестр, уточнил он.

Ранее Андрей Калагеорги, проживающий в Санкт-Петербурге, объявил о своем решении навсегда связать жизнь с Россией. Мужчина уточнил, что считает себя русским человеком и не планирует возвращаться в Европу или США, несмотря на наличие двойного гражданства.

До этого стало известно, что создание оркестра имени Екатерины Великой было официально оформлено в октябре текущего года. ООО зарегистрировано в Пушкино. Основным видом деятельности организации указана деятельность в области исполнительских искусств.

оркестры
Екатерина II
торжества
выступления
