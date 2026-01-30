«Моя новая картина»: Трамп показал, как он видит американскую политику Трамп показал свою новую картину, где он изображен как дирижер оркестра MAGA

Президент США Дональд Трамп показал в своей соцсети Truth Social свою новую картину, где он изображен как дирижер оркестра движения MAGA (Make America Great Again — сделаем Америку великой снова). Его команда представлена как аккомпанирующие ему музыканты.

Моя новая картина «MAGA-симфония», — подписал Трамп.

В центре картине изображен Трамп с дирижерской палочкой в руке. По бокам от него можно рассмотреть пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, американского госсекретаря Марко Рубио и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Ранее Трамп опубликовал сгенерированное с помощью ИИ изображение, на котором он устанавливает американский флаг на территории Гренландии. На нем президент держит американский флаг двумя руками, рядом с ним стоят вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Позади них размещена табличка с надписью «Гренландия — территория США с 2026 года».

До этого Трамп сделал репост фотографии, созданной искусственным интеллектом, на которой он изображен курящим кубинскую сигару. На фоне виднеется флаг латиноамериканской страны. Американский лидер одет в черный костюм и красный галстук. Снизу картинки написан текст: «Лучшие в мире кубинские сигары».