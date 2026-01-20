Трамп «установил» флаг США на территории Гренландии

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social сгенерированное с помощью ИИ изображение, на котором он устанавливает американский флаг на территории Гренландии. Публикация сопровождается заявлением о стратегической важности острова для национальной и мировой безопасности.

Как я всем честно сказал, Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности. Возвращения назад быть не может — в этом все согласны! — написал Трамп.

На сгенерированном изображении Трамп держит американский флаг двумя руками, рядом с ним стоят вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Позади них размещена табличка с надписью «Гренландия — территория США с 2026 года».

Кроме того, Трамп опубликовал отредактированную фотографию из Овального кабинета, где на фоне размещена карта США, на которой также изображены Канада, Гренландия и Венесуэла. В оригинале на этом месте находилась карта Украины и западной части России.

Ранее Трамп заявил, что Европа вряд ли будет сильно возражать против планов по присоединению Гренландии к США. Глава Белого дома подчеркнул, что Дания не может обеспечить защиту острова, который очень нужен Вашингтону.