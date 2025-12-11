Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 12:30

Стало известно, что зарегистрировал в Петербурге прямой потомок Екатерины II

Потомок Екатерины II Калагеорги учредил оркестр имени императрицы в Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Потомок императрицы Екатерины II Андрей Калагеорги учредил в Санкт-Петербурге новый музыкальный коллектив, передает РИА Новости со ссылкой на юридические документы. Создание «Царскосельского императорского оркестра имени Екатерины Великой» было официально оформлено в октябре текущего года.

Согласно оказавшимся у журналистов данным, ООО было зарегистрировано в Пушкине. Основным видом деятельности организации указана деятельность в области исполнительских искусств.

Учредителями компании стали трое человек. Наталии Мазур и Татьяне Кулешовой принадлежит по 45% долей, в то время как самому Андрею Калагеорги — оставшиеся 10%.

Калагеорги является прямым потомком по линии императрицы Екатерины II и ее сподвижника, князя Григория Потемкина. В начале 2024 года потомок российской императорской фамилии получил гражданство Российской Федерации.

Ранее французское издание Point de Vue сообщало, что потомок императорской династии Георгий Романов и его супруга Виктория стали родителями во второй раз. По данным журналистов, у пары родилась дочь, получившая имя Кира-Леонида.

Россия
Cанкт-Петербург
императоры
Екатерина II
оркестры
