Два громких задержания потрясли культурную жизнь российского города В Уфе задержали руководителей Башгосфилармонии и Госоркестра по делу о хищении

В Уфе задержали директоров Башкирской госфилармонии и государственного симфонического оркестра республики Алмаза Саетова и Артура Назиуллина, передает РБК со ссылкой на источники. Руководителей подозревают в хищении бюджетных денег при организации концертов и других мероприятий.

Утверждается, что обоим предъявлено обвинение по статье о присвоении или растрате государственных средств. Дело связано с расследованием против предпринимательницы Гульнары Юриной и директора концертного зала «Башкортостан» Вильдана Яруллина. Яруллина задержали в мае 2025 года, сейчас он под домашним арестом.

По версии следствия, в октябре 2023 года был заключен контракт на подготовку площадки для конкурса «Время героев». Предпринимательница Юрина, как утверждается, подготовила поддельные документы, чтобы получить деньги за работы, которые стоили намного дешевле.

Саму Гульнару Юрину задержали в августе прошлого года. После подписания соглашения о сотрудничестве со следствием ее перевели из СИЗО под домашний арест.

Ранее бывший вице-губернатор Курской области Алексей Дедов, обвиняемый в хищениях на возведении фортификаций, сделал в суде новое заявление. Он утверждал, что лично информировал экс-главу региона Романа Старовойта о критических проблемах на строительстве оборонительных рубежей.