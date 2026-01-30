Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 15:53

Два громких задержания потрясли культурную жизнь российского города

В Уфе задержали руководителей Башгосфилармонии и Госоркестра по делу о хищении

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Уфе задержали директоров Башкирской госфилармонии и государственного симфонического оркестра республики Алмаза Саетова и Артура Назиуллина, передает РБК со ссылкой на источники. Руководителей подозревают в хищении бюджетных денег при организации концертов и других мероприятий.

Утверждается, что обоим предъявлено обвинение по статье о присвоении или растрате государственных средств. Дело связано с расследованием против предпринимательницы Гульнары Юриной и директора концертного зала «Башкортостан» Вильдана Яруллина. Яруллина задержали в мае 2025 года, сейчас он под домашним арестом.

По версии следствия, в октябре 2023 года был заключен контракт на подготовку площадки для конкурса «Время героев». Предпринимательница Юрина, как утверждается, подготовила поддельные документы, чтобы получить деньги за работы, которые стоили намного дешевле.

Саму Гульнару Юрину задержали в августе прошлого года. После подписания соглашения о сотрудничестве со следствием ее перевели из СИЗО под домашний арест.

Ранее бывший вице-губернатор Курской области Алексей Дедов, обвиняемый в хищениях на возведении фортификаций, сделал в суде новое заявление. Он утверждал, что лично информировал экс-главу региона Романа Старовойта о критических проблемах на строительстве оборонительных рубежей.

Россия
Уфа
Башкирия
задержания
оркестры
хищения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Началось с собак: чиновника обвинили в изнасиловании мальчика под Иркутском
Подросток попыталась поджечь ТЦ
Миллиардера из топ-10 Forbes не узнали на рынке, пока он раздавал деньги
В Госдуме придумали, как повысить качество медицинской помощи
Ситтель ответила на санкции ЕС шуткой о «пользе для страны»
Погибшего при задержании в Ленобласти полицейского наградили посмертно
Юрист раскрыл нюанс дела об убийстве россиянина в метро Москвы
УЕФА провел жеребьевку стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги Европы
«Это разве первый раз?»: Захарова высказалась о конфликте в ЕС из-за России
Захарова отвергла связь задержанного во Франции танкера с Россией
Ученые обнаружили в воздухе загадочные радиоактивные вещества
Финэксперт оценил идею о запрете использования питомцев в качестве залога
Захарова сделала неожиданное заявление о таблице Менделеева и Украине
Главу управления лесного хозяйства Коми арестовали по делу о взятке
Миронов назвал единственный способ избавить ООН от двойных стандартов
Суд вынес приговор директору инвестплощадки за хищение более 690 млн рублей
Европу ждут морозы и сильные снегопады
Врачи вытащили из мочевого пузыря россиянки забытую коллегами салфетку
Два громких задержания потрясли культурную жизнь российского города
Подросток «стал грушей для битья» из-за Чебурашки с половыми органами
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Общество

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.