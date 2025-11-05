Козлов и Кордоба принесли «Краснодару» победу над «Оренбургом» «Краснодар» взял верх над «Оренбургом» в первом четвертьфинале Кубка России

В рамках четвертьфинала «пути РПЛ» Кубка России «Краснодар» на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 3:1, сообщили в пресс-службе. Матч состоялся на стадионе в Оренбурге. Ответная встреча пройдет 26 ноября в Краснодаре.

Дублем отметился Данила Козлов (12-я и 88-я минуты), а на последних секундах Джон Кордоба закрепил успех (90+5). Единственный гол хозяев на счету Максима Савельева (9-я минута). «Краснодар» вышел в плей-офф с первого места в группе B (14 очков), а «Оренбург» занял вторую строчку в группе A (8 очков), уступив лидерство «Зениту».

