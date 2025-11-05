Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 18:26

Козлов и Кордоба принесли «Краснодару» победу над «Оренбургом»

«Краснодар» взял верх над «Оренбургом» в первом четвертьфинале Кубка России

Данила Козлов Данила Козлов Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В рамках четвертьфинала «пути РПЛ» Кубка России «Краснодар» на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 3:1, сообщили в пресс-службе. Матч состоялся на стадионе в Оренбурге. Ответная встреча пройдет 26 ноября в Краснодаре.

Дублем отметился Данила Козлов (12-я и 88-я минуты), а на последних секундах Джон Кордоба закрепил успех (90+5). Единственный гол хозяев на счету Максима Савельева (9-я минута). «Краснодар» вышел в плей-офф с первого места в группе B (14 очков), а «Оренбург» занял вторую строчку в группе A (8 очков), уступив лидерство «Зениту».

Ранее стало известно, что сборную России по футболу могут вернуть на международную арену в феврале 2026 года. ФИФА и УЕФА изучают вариант допуска женской национальной команды к отбору на чемпионат мира. Это будет первым этапом по снятию бана со всего российского футбола.

До этого появилась информация, что российский нападающий любительского клуба «СКА Ростов-на-Дону» Владимир Писарский обжаловал в CAS решение о своем отстранении от профессиональной деятельности. Поданный документ содержит детальное обоснование позиции спортсмена объемом 69 страниц с приложениями.

футбол
ФК Краснодар
Оренбург
спортсмены
