Писарский принял одно решение из-за отстранения от футбола

Российский нападающий любительского клуба «СКА Ростов-на-Дону» Владимир Писарский обжаловал в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение о своем отстранении от профессиональной деятельности, сообщил представляющий спортсмена юрист Антон Смирнов в Telegram-канале. Поданный документ содержит детальное обоснование позиции спортсмена объемом 69 страниц с приложениями.

Владимир Писарский направил в CAS полную апелляционную жалобу на решения юрисдикционных органов РФС по его отстранению от связанной с футболом деятельности. Жалоба содержит позицию на 69 листах и 86 приложений, — говорится в публикации.

Ранее Российский футбольный союз рассмотрел новое дисциплинарное дело в отношении отстраненного Писарского. Поводом для разбирательства стало участие футболиста в тотализаторе и азартных играх.

