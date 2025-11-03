Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 10:14

Писарский принял одно решение из-за отстранения от футбола

Писарский направил апелляцию в CAS из-за отстранения от футбола

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский нападающий любительского клуба «СКА Ростов-на-Дону» Владимир Писарский обжаловал в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение о своем отстранении от профессиональной деятельности, сообщил представляющий спортсмена юрист Антон Смирнов в Telegram-канале. Поданный документ содержит детальное обоснование позиции спортсмена объемом 69 страниц с приложениями.

Владимир Писарский направил в CAS полную апелляционную жалобу на решения юрисдикционных органов РФС по его отстранению от связанной с футболом деятельности. Жалоба содержит позицию на 69 листах и 86 приложений, — говорится в публикации.

Ранее Российский футбольный союз рассмотрел новое дисциплинарное дело в отношении отстраненного Писарского. Поводом для разбирательства стало участие футболиста в тотализаторе и азартных играх.

Кроме того, согласно рейтингу журнала Forbes, самым высокооплачиваемым футболистом мира стал 40-летний португалец Криштиану Роналду. Спортсмен играет за саудовский клуб «Аль-Наср».

Также Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев из «Кайрата» стал лучшим бомбардиром среди футболистов до 19 лет. В 2025 году спортсмен забил 16 голов, опередив вингера «Барселоны» Ламина Ямаля с 14 точными ударами.

футболисты
отстранения
жалобы
апелляции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Я не военный»: украинский боец объяснил, почему сдался в плен
Мадонна готовится к свадьбе с молодым футболистом
Европейская страна может остаться без правительства из-за Украины
В Израиле сумели опознать тела еще трех заложников
Восемь машин столкнулись на российской трассе
Мишустин ответил, мешают ли санкции отношениям России и Китая
Отсидевший бомж набросился на девочку и искромсал ей лицо разбитой бутылкой
Удары по Украине сегодня, 3 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Без еды и воды»: командование ВСУ бросило своих солдат в ДНР
Стало известно, почему Кейт Миддлтон быстро съезжает в новый дом
МВФ может прекратить поддержку Украины при одном условии
В России резко выросли цены на ананасы
В Госдуме рассказали, у кого вырастут пенсии в ноябре
Наступление ВС РФ на Покровск 3 ноября: десятки тысяч трупов, паника у ВСУ
Скончалась звезда сериала «Следствие ведут знатоки»
Где припарковаться в Воронеже: платные зоны и бесплатные места
Жительница США застрелила одну из лабораторных обезьян, сбежавших после ДТП
Убийцу трехлетней девочки не могут наказать 55 лет
В Европе неожиданно отреагировали на слова Трампа о Tomahawk для Украины
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.