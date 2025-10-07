Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 03:44

Отстраненный футболист Писарский оказался в центре скандала

Юрист Смирнов: РФС 10 октября рассмотрит новое дело Писарского за ставки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский футбольный союз 10 октября планирует рассмотреть новое дисциплинарное дело в отношении отстраненного нападающего любительского клуба «СКА Ростов-на-Дону» Владимира Писарского, сообщил представитель спортсмена юрист Антон Смирнов в Telegram-канале. Основанием для санкции послужило участие атлета в тотализаторе и азартных играх.

По версии Смирнова, обвинения связаны с двумя ставками, совершенными в 2020 году, когда футболист выступал за омский «Иртыш». Юрист утверждает, что его подзащитный не делал ставок на футбольные матчи, следовательно, не нарушал запрета на участие в азартных играх, основанных на спортивных результатах.

Ранее стало известно, что спортсменам запрещено делать ставки на спорт в букмекерских конторах, если вина футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) будет доказана, им грозит длительная дисквалификация. Отмечается, что вину игроков еще необходимо доказать.

До этого в России предложили блокировать доступ к онлайн-казино гражданам, проигравшим за год более 100 тысяч рублей. Авторы предложения уверены, что некоторым согражданам не помешает дополнительный контроль для формирования ответственного отношения к азартным играм.

