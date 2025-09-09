В РФ призвали блокировать аккаунты проигрывающих большие суммы лудоманов

Лудоманам, проигравшим за год более 100 тысяч рублей, нужно блокировать аккаунты в онлайн-казино, заявил председатель общественного движения «Зов Народа» Сергей Зайцев. По его словам, которые передает LIFE.ru, это позволит снизить негативные последствия игровой зависимости. Соответствующее предложение было направлено в Госдуму.

Мы убеждены, что предлагаемые изменения позволят значительно снизить негативные социальные и экономические последствия игровой зависимости, защитив наиболее уязвимых граждан и способствуя формированию более ответственного отношения к азартным играм, — заявил Зайцев.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что Единый регулятор азартных игр может получить полномочия в области профилактики игровой зависимости, а также собирать с букмекеров средства на данные цели. По его словам, такая инициатива будет вынесена на рассмотрение уже в нынешнем году.