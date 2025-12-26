Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 11:55

В Турции арестуют футболистов из-за ставок на спорт

TRT Haber: в Турции выдали ордер на арест 14 футболистов из-за незаконных ставок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Прокуратура Стамбула в рамках расследования о незаконных ставках выдала ордер на арест 29 человек, включая 14 футболистов, сообщает TRT Haber. Среди подозреваемых фигурирует бывший генеральный директор «Галатасарая» Эрден Тимур.

В октябре прошлого года глава Турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу сообщил, что 149 судей временно лишены права судить игры из-за того, что делали ставки на футбол. Отстранение продлится минимум восемь-двенадцать месяцев, и по истечении срока возможна дальнейшая бессрочная дисквалификация.

Позднее выяснилось, что руководство лиги заподозрило почти 1024 игрока в аналогичных нарушениях. Всех подозреваемых вызвали на разбирательства в комиссию, после чего сотне футболистов назначили наказания длительностью от полутора месяцев до года.

Ранее стало известно, что российским спортсменам запрещено делать ставки на спорт в букмекерских конторах, если вина футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) будет доказана, им грозит длительная дисквалификация. Отмечается, что вину игроков еще необходимо доказать.

