16 января 2026 в 19:45

Военэксперт раскрыл смысл ударов по энергетике Украины

Военэксперт Дандыкин: ВС РФ хотят остановить производства и перевозки ВСУ

Фото: Социальные сети
У ВС РФ нет цели «заморозить» украинцев, но есть задача остановить военные производства и перевозки ВСУ, сказал NEWS.ru военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, с этим связаны регулярные удары российской армии по объектам украинской энергетики.

В ключевых городах Украины — Львове, Одессе, Харькове и Киеве — сосредоточены транспортные узлы, склады и логистические центры, которыми пользуются ВСУ и которые завязаны на энергоснабжении. Поэтому удары по энергетике направлены на дестабилизацию работы этих объектов. Такие удары имеют прямое военное значение: они снижают производство беспилотников и других видов вооружения, нарушают топливное снабжение и работу портов, через которые перемещаются военные грузы, — пояснил Дандыкин.

Он также отметил, что украинская сторона пытается компенсировать потери, используя западные дизель-генераторы, но их ресурсов и топлива остается максимум на 20 дней, что ставит энергосистему под угрозу коллапса.

Таким образом, удары по энергетике Украины в конечном счете влияют и на ход специальной военной операции — уменьшая производственные возможности и военную логистику противника. Это путь к победе и миру, — подчеркнул Дандыкин.

Ранее сообщалось, что жители Киева начали использовать разогретые кирпичи для протапливания помещений. Военный корреспондент Дмитрий Стешин в Telegram-канале опубликовал скриншот из местных соцсетей, где один из киевлян демонстрирует данный метод.

