Жена легенды английского футбола чуть не умерла из-за маникюра Жена футболиста Питера Крауча рассказала о госпитализации из-за маникюра

Британская модель Эбби Клэнси, жена бывшего нападающего сборной Великобритании Питера Крауча, рассказала на подкасте The Therapy Crouch, что едва не лишилась жизни из-за маникюра. Она случайно сорвала ноготь и попала в больницу.

По словам Клэнси, на протяжении многих лет она регулярно укрепляла ногти билдер-гелем. Во время новогоднего отдыха в Дубае модель попыталась обнять подругу, зацепилась за ее одежду и в результате сорвала ноготь. Травма сопровождалась резкой болью, сильным кровотечением и потерей сознания.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу. Врачи пояснили, что из-за длительного использования билдер-геля ногти утратили гибкость и стали более уязвимыми. Чтобы избежать осложнений, медики приняли решение удалить остатки ногтя. Специалисты ввели обезболивающий препарат и поставили капельницу.

