16 января 2026 в 19:40

Жена легенды английского футбола чуть не умерла из-за маникюра

Жена футболиста Питера Крауча рассказала о госпитализации из-за маникюра

Эбби Клэнси Эбби Клэнси Фото: IMAGO/Steve Vas/Global Look Press
Британская модель Эбби Клэнси, жена бывшего нападающего сборной Великобритании Питера Крауча, рассказала на подкасте The Therapy Crouch, что едва не лишилась жизни из-за маникюра. Она случайно сорвала ноготь и попала в больницу.

По словам Клэнси, на протяжении многих лет она регулярно укрепляла ногти билдер-гелем. Во время новогоднего отдыха в Дубае модель попыталась обнять подругу, зацепилась за ее одежду и в результате сорвала ноготь. Травма сопровождалась резкой болью, сильным кровотечением и потерей сознания.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу. Врачи пояснили, что из-за длительного использования билдер-геля ногти утратили гибкость и стали более уязвимыми. Чтобы избежать осложнений, медики приняли решение удалить остатки ногтя. Специалисты ввели обезболивающий препарат и поставили капельницу.

Ранее экс-участница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина оказалась на больничной койке во время отдыха на Сейшельских островах. Она пожаловалась подписчикам, что тяжело заболела после укуса комара. Модель заразилась лихорадкой денге. Самочувствие девушки резко ухудшилось: лицо и тело покрылись красными пятнами, и все это сопровождается сильными болями в суставах и мышцах.

