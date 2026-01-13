Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 22:41

Комар испортил отпуск экс-участнице шоу «Холостяк» на Сейшелах

Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина заболела лихорадкой денге после укуса комара

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Экс-участница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина оказалась на больничной койке во время отдыха на Сейшельских островах. Она пожаловалась в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что тяжело заболела после укуса комара.

Инцидент произошел вскоре после празднования ее 32-летия. Модель заразилась лихорадкой денге. Самочувствие девушки резко ухудшилось. Сейчас Клюкина проходит лечение, соблюдая постельный режим, обильное питье и предписания врачей.

Лицо и тело покрылись красными пятнами, и все это сопровождается сильными болями в суставах и мышцах. Парадокс в том, что меня почти не кусают насекомые, в отличие от членов моей семьи. Но именно мне попался заразный комар, — рассказала Дарья.

Ранее стало известно, что на Шри-Ланке перед самым Новым годом от лихорадки денге скончалась 33-летняя россиянка Ирина Кузнецова. Девушке стало плохо еще 21 декабря, но за врачебной помощью она обратилась только на следующий день. Ирина попала в больницу в Галле, где у нее выявили лихорадку денге. Есть вероятность, что через трубку для диализа пациентке могла быть занесена инфекция, которая привела к сепсису.




лихорадка денге
сейшельские_острова
шоу-бизнес
Холостяк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Дурак»: военкор раскритиковал Сырского за слова о планах России
Приметы 14 января — старый Новый год: первый гость и магия начала года
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 января 2026 года
Делом о смерти младенцев в Новокузнецке займутся на федеральном уровне
Люди могут столкнуться с новыми «побочками» из-за вакцин от коронавируса
Легковой автомобиль опрокинулся на ТТК в Москве
Звезда «Гарри Поттера» устроит опрос среди фанатов по интимному вопросу
Число погибших при сходе оползня на свалке на Филиппинах выросло
Звезда «Человека-паука» полностью погрузился в серьезные отношения
Блокировка счета за перевод с карты на карту: все, что важно знать в 2026-м
Раскрыто, сколько денег принесет Кадышевой предстоящий концерт в Краснодаре
«Неплохая идея»: Трамп дал совет находящимся в Иране американцам
Уровень рождаемости во Франции упал до показателей Второй мировой войны
Комар испортил отпуск экс-участнице шоу «Холостяк» на Сейшелах
«Слишком много»: Трамп не смог назвать число погибших демонстрантов в Иране
Жертвами протестов в Иране могли стать тысячи человек
СК завершил следствие по делу экс-замглавы Минобороны
Стало известно, почему Долина не платит налоги за свой дом в Подмосковье
«Мне ее не жалко». Новые претензии к Долиной: чего еще она может лишиться
Звезда «Чебурашки» объяснила успех фильмов о сказочном персонаже
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.