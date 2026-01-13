Комар испортил отпуск экс-участнице шоу «Холостяк» на Сейшелах

Экс-участница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина оказалась на больничной койке во время отдыха на Сейшельских островах. Она пожаловалась в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что тяжело заболела после укуса комара.

Инцидент произошел вскоре после празднования ее 32-летия. Модель заразилась лихорадкой денге. Самочувствие девушки резко ухудшилось. Сейчас Клюкина проходит лечение, соблюдая постельный режим, обильное питье и предписания врачей.

Лицо и тело покрылись красными пятнами, и все это сопровождается сильными болями в суставах и мышцах. Парадокс в том, что меня почти не кусают насекомые, в отличие от членов моей семьи. Но именно мне попался заразный комар, — рассказала Дарья.

Ранее стало известно, что на Шри-Ланке перед самым Новым годом от лихорадки денге скончалась 33-летняя россиянка Ирина Кузнецова. Девушке стало плохо еще 21 декабря, но за врачебной помощью она обратилась только на следующий день. Ирина попала в больницу в Галле, где у нее выявили лихорадку денге. Есть вероятность, что через трубку для диализа пациентке могла быть занесена инфекция, которая привела к сепсису.







