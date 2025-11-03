В РСТ рассказали, почему не стоит бояться лихорадки денге на Мальдивах

Российские страховые компании не фиксировали обращений от граждан по поводу заражения лихорадкой денге во время отдыха на Мальдивах, заявил ТАСС руководитель комитета Российского союза туриндустрии по страхованию Кирилл Сгибнев. Он отметил, что подобные случаи обычно происходят с самостоятельными путешественниками или теми, кто лично организует экскурсионные программы и перемещения между островами.

Никаких обращений с лихорадкой денге российские страховые компании не фиксировали. Случаи заболеваний единичны и статистически незначимы — ежегодно фиксируется лишь несколько сообщений. Значительных всплесков инфекции также не наблюдается, ситуация стабильна, — указал собеседник агентства.

Генеральный директор туроператора Satmarket Ирина Сетун пояснила, что большинство российских туристов предпочитают закрытые курорты с двухразовой ежедневной обработкой территорий от насекомых. Благодаря этим мерам не зафиксировано массовых случаев укусов комаров или заболеваний лихорадкой денге среди отдыхающих.

Ранее сообщалось, что на Мальдивах зафиксированы случаи заражения российских туристов опасной лихорадкой денге. По информации пострадавших, основными очагами распространения заболевания стали острова Укулас и Тинаду, где отмечается повышенная концентрация комаров-переносчиков инфекции.