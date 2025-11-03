Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 13:07

Россиян предупредили о крупной вспышке опасной инфекции на Мальдивах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские туристы начали массово заражаться смертельно опасной лихорадкой денге на Мальдивах, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам заболевших, основными очагами распространения болезни стали острова Укулас и Тинаду, где наблюдается большое количество комаров-переносчиков.

Раньше поступало много туристов с денге из Таиланда, а сейчас почти все — вернувшиеся с Мальдив, — сказала одна из пострадавших, сославшись на заявление врачей.

Ранее гражданка России скончалась в Индии от острой кишечной инфекции. 63-летняя москвичка Татьяна находилась с мужем в гостевом доме штата Уттар-Прадеш, когда у нее внезапно возникли проблемы с дыханием, потребовавшие срочной госпитализации.

Кроме того, на Сейшельских островах зафиксированы случаи заражения российских туристов вирусом чикунгунья. По информации пострадавших, их покусали комары, однако первоначально они не придали данному факту серьезного значения.

Также ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков сообщил о расширении ареала обитания триатомового клопа, известного как «ласковый убийца». По словам специалиста, насекомое встречается в Мексике и государствах Центральной Америки, перенося болезнь Шагаса, которая поражает мозговые и сердечные ткани.

Мальдивы
лихорадка денге
туристы
россияне
