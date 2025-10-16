Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 09:34

Лихорадка чикунгунья добралась до популярного у россиян островного курорта

SHOT: на Сейшелах выявили первые случаи заражения россиян лихорадкой чикунгунья

Фото: Giovanni Guarino/imageBROKER.com/Global Look Press

Вирус чикунгунья добрался до Сейшельских островов, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, уже известно о нескольких случаях заболевания российских туристов. Путешественники рассказали, что их покусали комары, но изначально они не придали этому особого значения.

Затем началась сильная ломота в теле, было очень сложно двигаться, температура повысилась до 39–40 градусов, появилась жуткая головная боль. По словам туристов, из-за боли было невозможно даже лежать. Одна из россиянок утверждает, что у нее опухла нога, которую покусали комары, и она с трудом смогла надеть обувь.

Отмечается, что симптомы чикунгуньи у отдыхавших проявились практически сразу после возвращения домой. Они обращались к медикам, но те не смогли установить точный диагноз. При этом на Сейшелах еще не было ни одного официального случая заражения этой лихорадкой. Расстояние между островами и Мальдивами, где в последний раз были зафиксированы случаи чикунгуньи, составляет 2200 километров.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что вспышка чикунгуньи России не грозит. По словам специалистов, в стране нет устойчивых популяций комаров — переносчиков этого вируса. В то же время туристам не следует забывать о правилах безопасности в эндемичных регионах, добавили в ведомстве.

чикунгунья
лихорадки
Сейшелы
россияне
