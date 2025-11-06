Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

На новогоднем столе классический салат с крабовыми палочками и рисом часто кажется излишне сытным — после него не хочется уже ни добавки оливье, ни пельменей, ни торта. Что ж, нет проблем — расскажем, как приготовить его без риса и сделать свежим и хрустящим.

Ингредиенты:

имитация мяса краба или крабовые палочки — 600 г;

свежая зелень — 1 небольшой пучок;

огурец салатный длинный — 1 шт.;

китайская капуста — ½ кочана;

яйца куриные — 3 шт. мелких;

кукуруза в консервах — 300 г;

соль — по желанию;

майонез — для заправки.

Яйца варить в течение 10 минут, остудить, почистить и измельчить с помощью яйцерезки. Палочки порезать кубиками, зелень покрошить ножом, огурец и китайскую капусту можно нашинковать соломкой. Капусту при этом не помешает слегка помять руками, чтобы она не была слишком жесткой. Из консервной банки с кукурузой слить жидкость. Все составляющие салата сложить в миску, посыпать солью и перемешать с майонезом. Такой салат получается в меру сытным благодаря яйцам, но после него вполне останется место для пельменей и торта.

Ранее мы рассказали, когда лучше всего квасить капусту этой осенью.