24 декабря 2025 в 15:02

Тушеная капуста без мяса и грибов: два кухонных приема, после которых простой гарнир становится нежным и очень вкусным

Тушеная капуста Тушеная капуста Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Тушеную капусту я готовлю часто, потому что это недорого, сытно и всегда выручает к ужину. Но признаюсь честно: обычный вариант с луком и морковью быстро надоедает. Со временем я нашла простые хитрости, которые делают капусту особенно мягкой и насыщенной по вкусу, без мяса и грибов.

Главный секрет в деталях. Когда капуста уже потушилась около 20 минут и стала мягкой, я добавляю одну столовую ложку 9%-ного уксуса. Не раньше, иначе она останется жесткой. Легкая кислинка сразу раскрывает вкус овощей и убирает пресность, капуста буквально тает во рту.

Второй прием — одна столовая ложка готовой горчицы. Она не делает блюдо острым, а добавляет глубину и пикантность. Все перемешиваю и даю протушиться еще несколько минут. В итоге получается ароматный гарнир с характером, который отлично подходит и к рыбе, и сам по себе.

