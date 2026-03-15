Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 07:31

Взбиваю капусту с кефиром и жарю ленивые пирожки: такой воздушной выпечки больше нигде не ела

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Взбиваю капусту с кефиром и жарю ленивые пирожки. Это гениальный рецепт для тех, кто любит вкус традиционных пирожков, но не хочет возиться с тестом и начинкой. Результат превосходит все ожидания — такой воздушной и вкусной выпечки больше нигде не ела!

Для приготовления понадобится: для начинки — 500 г белокочанной капусты, 1 луковица, 1 морковь, соль, перец, растительное масло. Для теста: 2 яйца, 250 мл кефира, 150 г муки, 1 ч. л. соды, соль.

Рецепт: капусту мелко нашинкуйте, лук нарежьте кубиками, морковь натрите. На сковороде обжарьте лук и морковь до мягкости, добавьте капусту и тушите до готовности, посолите, поперчите. Дайте начинке немного остыть. Для теста смешайте кефир с содой, дайте постоять 5 минут. Добавьте яйца, соль и муку, тщательно перемешайте. Тесто должно быть примерно, как на оладьи.

Смешайте тесто с тушеной капустой и слегка взбейте миксером или венчиком до однородности. Разогрейте сковороду с маслом. Жарьте оладьи на среднем огне с двух сторон до золотистой румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить бюджетный чизкейк на йогурте: смешали ингредиенты ложкой, и в духовку.

Проверено редакцией
Читайте также
Кидаю на сковороду фасоль, помидор и яйца: простой рецепт хоть на завтрак, хоть на ужин за 5 минут
Общество
Кидаю на сковороду фасоль, помидор и яйца: простой рецепт хоть на завтрак, хоть на ужин за 5 минут
Вкуснее сырников и запеканок: творожные булочки с сахарной посыпкой — на завтрак и к чаю
Общество
Вкуснее сырников и запеканок: творожные булочки с сахарной посыпкой — на завтрак и к чаю
Не выбрасываю голову и хвост! Готовлю наваристую уху из сома, а из филе — котлеты с хрустящей панировкой
Общество
Не выбрасываю голову и хвост! Готовлю наваристую уху из сома, а из филе — котлеты с хрустящей панировкой
Легкий способ побаловать семью домашней выпечкой — испечь косички из слоеного теста с яблоками
Общество
Легкий способ побаловать семью домашней выпечкой — испечь косички из слоеного теста с яблоками
Картофельный отвар больше не сливаю — теперь это мой главный трюк для вкуснейших пирожков: делюсь рецептом
Общество
Картофельный отвар больше не сливаю — теперь это мой главный трюк для вкуснейших пирожков: делюсь рецептом
пирожки
рецепты
капуста
булочки
Дарья Иванова
500 г белокочанной капусты
1 луковица
1 морковь
2 яйца
250 мл кефира
150 г муки
1 ч. л. соды
соль, перец
Капусту мелко нашинкуйте, лук нарежьте кубиками, морковь натрите. На сковороде обжарьте лук и морковь до мягкости, добавьте капусту и тушите до готовности, посолите, поперчите. Дайте начинке немного остыть.
Для теста смешайте кефир с содой, дайте постоять 5 минут. Добавьте яйца, соль и муку, тщательно перемешайте. Тесто должно быть примерно, как на оладьи.
Смешайте тесто с тушеной капустой и слегка взбейте миксером или венчиком до однородности. Разогрейте сковороду с маслом. Жарьте оладьи на среднем огне с двух сторон до золотистой румяной корочки.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителей одного из районов Севастополя эвакуируют из-за падения БПЛА
Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в «Крокусе»
Россиянам назвали неочевидную опасность телевизоров
Российская артиллерия испепелила полигон с секретным французским оружием
Иран обезвредил разветвленную шпионскую сеть
В Токио поймали членов якудза, укравших три чемодана с деньгами
Израиль ударил по жилому дому в Ливане и убил мирных жителей
Мошенники придумали схему, где одно фото превращается в дело о госизмене
Суд поставил точку в вопросе штрафа ЦБ России за незаконное хранение оружия
Системы ПВО спасли Ростовскую область от 40 БПЛА и разрушений
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 марта: инфографика
Украинских командиров уличили во лжи о реальных потерях ВСУ
Словакия потребовала для ЕС мандата по украинским переговорам
Стало известно, какой просьбой Трамп может смутить премьера Японии
Йемен готовится «перерезать горло» мировой логистике ради Ирана
Названы самые популярные страны для путешествия в одиночку
Триста дронов за 10 часов, атака на Москву: новости СВО на утро 15 марта
Почти 200 дронов устроили массированный налет на Россию за ночь
«Истины звучат неожиданно»: Дмитриев пошутил о созданном русофобами мире
«Лишь вопрос времени»: Пушков описал последствия войны с Ираном для США
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.