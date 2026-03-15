Взбиваю капусту с кефиром и жарю ленивые пирожки: такой воздушной выпечки больше нигде не ела

Взбиваю капусту с кефиром и жарю ленивые пирожки. Это гениальный рецепт для тех, кто любит вкус традиционных пирожков, но не хочет возиться с тестом и начинкой. Результат превосходит все ожидания — такой воздушной и вкусной выпечки больше нигде не ела!

Для приготовления понадобится: для начинки — 500 г белокочанной капусты, 1 луковица, 1 морковь, соль, перец, растительное масло. Для теста: 2 яйца, 250 мл кефира, 150 г муки, 1 ч. л. соды, соль.

Рецепт: капусту мелко нашинкуйте, лук нарежьте кубиками, морковь натрите. На сковороде обжарьте лук и морковь до мягкости, добавьте капусту и тушите до готовности, посолите, поперчите. Дайте начинке немного остыть. Для теста смешайте кефир с содой, дайте постоять 5 минут. Добавьте яйца, соль и муку, тщательно перемешайте. Тесто должно быть примерно, как на оладьи.

Смешайте тесто с тушеной капустой и слегка взбейте миксером или венчиком до однородности. Разогрейте сковороду с маслом. Жарьте оладьи на среднем огне с двух сторон до золотистой румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить бюджетный чизкейк на йогурте: смешали ингредиенты ложкой, и в духовку.