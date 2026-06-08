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08 июня 2026 в 13:15

Порубила молодую капусту с картошкой и яйцом — овощная лепешка на сковороде за 20 минут: быстрее и вкуснее драников и оладий

Фото: D-NEWS.ru
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Молодая капуста и картошка — одно из самых удачных летних сочетаний. Из этих простых продуктов получается большая румяная лепешка, которая легко заменяет и драники, и овощные оладьи. Не нужно стоять у плиты и жарить порциями — вся масса сразу отправляется на сковороду.

Снаружи лепешка покрывается аппетитной золотистой корочкой, а внутри остается нежной и сочной. Молодая капуста придает легкость, картофель делает блюдо сытным, а зелень добавляет свежий аромат.

Ингредиенты: молодая капуста — 250 г, картофель — 250 г, яйца — 2 шт., мука — 40 г, зеленый лук — 20 г, укроп — 10 г, чеснок — 1 зубчик, соль — 5 г, перец черный — 2 г, масло растительное — 20 мл.

Молодую капусту мелко порубите и слегка помните руками с щепоткой соли. Картофель натрите на крупной терке и хорошо отожмите лишнюю жидкость. Соедините овощи в большой миске, добавьте яйца, муку, измельченный чеснок, зеленый лук, укроп, соль и перец. Перемешайте до однородности.

Разогрейте большую сковороду с растительным маслом, выложите всю массу и разровняйте лопаткой в виде толстой лепешки. Готовьте под крышкой на среднем огне около 8–10 минут. Затем аккуратно переверните при помощи тарелки и жарьте еще 6–8 минут до румяной корочки с другой стороны. Подавайте горячей, нарезав как пирог.

Проверено редакцией
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