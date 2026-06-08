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08 июня 2026 в 11:24

Думал, капуста — это проходной гарнир. Пока не пожарил ее стейками с беконом

Фото: D-NEWS.ru
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Честно, я скептически относился к капусте в главной роли. Но один эксперимент с аэрогрилем перевернул все — теперь это мое коронное блюдо для быстрого ужина.

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 700 г, бекон — 100 г, масло оливковое — 4 ст. л., чеснок — 2 зубчика, приправа «Прованские травы» — 2 ч. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала режу кочан молодой капусты на стейки толщиной 3 см, убираю верхние листья и кочерыжку. Солю, перчу. Тем временем рублю чеснок, смешиваю с маслом и прованскими травами — этой смесью тщательно смазываю каждый стейк. Оставляю их под пленкой мариноваться на 20 минут, чтобы они пропитались ароматами.

Режу бекон небольшими ломтиками. Кладу один стейк в аэрогриль и жарю 10 минут при 200°C, затем переворачиваю, сверху выкладываю бекон и жарю еще 10 минут. Повторяю с оставшимися стейками. Подаю с любым соусом — хоть тартар, хоть чесночный.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Капуста вышла просто невероятная: снаружи — аппетитная золотистая корочка, а внутри — нежная, сочная, буквально тающая. Бекон добавил ту самую дымную нотку, которой мне всегда не хватало в овощных блюдах. Мой совет: подавайте горячим, пока стейки хрустят, и обязательно присыпьте свежемолотым перцем — это меняет все.

Проверено редакцией
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