15 марта 2026 в 07:46

Очень приятный и простой: салат «Пятерочка» — ну сочетание просто космос

Иногда хочется салата, который получается вкусным без сложных ингредиентов и долгой готовки. «Пятерочка» — именно такой вариант. В нем сочетаются нежная курица, хрустящие огурцы, пикантная морковь по-корейски и немного сыра.

Морковь по-корейски добавляет легкую остринку и делает блюдо более выразительным, а свежие огурцы дают приятную свежесть.

Ингредиенты: куриное филе — 450 г, морковь по-корейски — 450 г, яйца — 3 шт., свежие огурцы — 3–4 шт., твердый сыр — 60 г, майонез — по вкусу, соль — по вкусу.

Приготовление: куриное филе отварить в подсоленной воде около 20 минут, затем полностью остудить и нарезать небольшими кубиками. Яйца сварить вкрутую, очистить и нарезать. Огурцы нарезать кубиками или соломкой. Сыр натереть на крупной терке.

В большой миске соединить курицу, яйца, огурцы, сыр и морковь по-корейски. Добавить майонез, при необходимости немного посолить и аккуратно перемешать. Перед подачей лучше дать салату постоять в холодильнике около 20–30 минут — так вкус станет еще насыщеннее.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
