Вилок молодой капусты и ложка горчицы — хрустящий салат «Летний хит» за 5 минут. Готовлю тазиками, и все равно мало

Пошла молодая капуста — беру вилок, добавляю зернистую горчицу, свежий укроп и за 5 минут шинкую сочный салатик, на который мы подсели все лето. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, слегка сладковатая капуста с пикантной горчичной ноткой и нежной масляной заправкой — идеально к картошке, мясу или просто так.

Для приготовления вам понадобится: 500 г молодой капусты, 2 ст. ложки зернистой горчицы, 3 ст. ложки растительного масла (нерафинированного, с запахом), 1 ст. ложка яблочного уксуса, 1 ч. ложка сахара, соль и свежемолотый перец по вкусу, пучок укропа или петрушки. Капусту тонко нашинкуйте (чем тоньше, тем нежнее). В миске смешайте горчицу, масло, уксус, сахар, соль и перец — взбейте вилкой до эмульсии. Заправьте капусту, хорошо перемешайте, слегка помяв руками. Дайте постоять 5–10 минут, чтобы капуста дала сок и пропиталась. Перед подачей посыпьте рубленой зеленью. Хранится в холодильнике до двух дней, но обычно съедается быстрее. С такой заправкой даже тем, кто равнодушен к салатам, захочется добавки.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот салат из молодой капусты с зернистой горчицей. Даже те, кто не любит сырые овощи, уплетали за обе щеки. Кстати, вместо уксуса можно взять лимонный сок — кислинка будет мягче. Находка, а не рецепт!