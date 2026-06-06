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06 июня 2026 в 17:00

Не парюсь со сложными салатами — молодая капуста, лучок, яйца, сыр: салат «Фурор» съедается первым

Фото: D-NEWS.ru
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Беру молодую капусту, копченую курицу и маринованный лук — и собираю слоеный салат за 5 минут без возни. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая капуста, нежный картофель, пикантный лучок, ароматная курица и сырная шапочка — каждый слой промазан майонезом, и вся эта красота пропитывается сама, пока вы накрываете на стол.

Для приготовления вам понадобится: 200 г молодой капусты, 1 копченая куриная грудка, 2 картофелины, 2 яйца, 1 луковица, 70 г твердого сыра, майонез по вкусу. Для маринада: 3 ст. ложки уксуса 9%, 0,5 ч. ложки соли, 0,5 ч. ложки сахара, 200 мл воды. Лук нарежьте полукольцами, залейте маринадом на 20 минут. Картофель и яйца отварите, остудите. Капусту тонко нашинкуйте, слегка помните руками. На дно плоского блюда выложите капусту, смажьте майонезом. Далее слоями: натертый картофель, мелко рубленную курицу, маринованный лук (жидкость слейте), тертые яйца, тертый сыр. Каждый слой (кроме верхнего) смазывайте майонезом. Украсьте зеленью. Дайте постоять 15 минут — и можно подавать.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот слоеный салат «Фурор». Даже те, кто не любит копчености, просили добавки. Кстати, вместо майонеза можно взять сметану с горчицей — получится пикантнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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