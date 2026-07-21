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21 июля 2026 в 15:35

Солю огурцы по-французски с луком и маслом — рассол пьют до дна, овощи как яблочки, пальчики оближешь

Фото: D-NEWS.ru
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Беру огурцы, лук и горчицу — готовлю закуску «по-французски»: хрустят как яблоки, а рассол — напиток богов. Нарезаю огурцы кружочками, лук полукольцами, добавляю чеснок, укроп, заливаю маринадом из масла, уксуса, сахара и соли — и оставляю на пару часов, чтобы огурцы пропитались. Затем раскладываю по банкам, стерилизую 15 минут и закатываю. Зимой открываю — и они остаются плотными, хрустящими, с пикантной горчичной ноткой и сладковато-кислым вкусом. Это идеальная закуска к мясу, картошке или просто к хлебу. Готовится просто, а результат всегда радует. Рассол пьют до дна — он ароматный, с пряным послевкусием.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг огурцов, 1 кг лука, 2 головки чеснока, пучок укропа, 100 мл растительного масла, 100 мл 9% уксуса, 100 г сахара, 2 ст. л. соли, 2 ст. л. горчицы (лучше дижонской). Огурцы нарежьте кружочками, лук полукольцами, чеснок пластинками, укроп порубите. Смешайте все овощи в большой миске. В отдельной кастрюле смешайте масло, уксус, сахар, соль и горчицу, доведите до кипения, залейте огурцы, перемешайте, оставьте на 2 часа. Разложите по стерилизованным банкам, стерилизуйте 15 минут после закипания, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закатала эти огурцы — зимой банка улетела за ужином, даже свекровь попросила рецепт. Я добавила эстрагон для пикантности, а горчицу заменила на дижонскую. Кстати, можно добавить перец чили для остроты. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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