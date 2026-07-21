Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 15:00

Мясо, лук и стакан кефира: беляши-подушки на сковороде — мягкие, сочные, с золотистой корочкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Замешиваю тесто на кефире и соде — оно поднимается за 15 минут, без дрожжей и долгой расстойки. Пока тесто отдыхает, делаю начинку из фарша, мелко рубленного лука, соли и перца. Тесто раскатываю лепешками, кладу фарш, защипываю и обжариваю в масле до румяности. Готовится быстро, без заморочек и всегда на ура. Подаю горячими со сметаной или зеленью.

Для приготовления вам понадобится: 500 г фарша (говядина + свинина), 2 луковицы, 1 стакан кефира, 3 стакана муки, 1 яйцо, 1/2 ч. л. соды, соль, перец, масло для жарки. Смешайте кефир с яйцом и содой, добавьте муку, замесите мягкое тесто, дайте отдохнуть 15 минут. Лук мелко нарежьте, смешайте с фаршем, посолите и поперчите. Тесто разделите на шарики, раскатайте, выложите начинку, защипните края. Жарьте в разогретом масле по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже нажарила таких беляшей — домашние съели их за ужином, дети просили добавки. Я добавила в начинку немного чеснока и зелени, а вместо кефира взяла простоквашу — тесто стало еще нежнее. Кстати, можно использовать индейку для диетического варианта. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Хрустящие малосольные огурцы за 3 часа — с чесноком и укропом: идеально к картошке и шашлыку
Общество
Хрустящие малосольные огурцы за 3 часа — с чесноком и укропом: идеально к картошке и шашлыку
Отказалась от обычных оладий — заливаю зелень кефиром: на завтрак подаю лепешки, как пух, нежные и сытные
Общество
Отказалась от обычных оладий — заливаю зелень кефиром: на завтрак подаю лепешки, как пух, нежные и сытные
Летом вместо обычных котлет готовлю «минтайчики»: шикарный рецепт из бюджетной рыбы с хрустящей корочкой
Общество
Летом вместо обычных котлет готовлю «минтайчики»: шикарный рецепт из бюджетной рыбы с хрустящей корочкой
Быстрый рецепт, про который часто забывают, а зря: макаронные гнезда с фаршем — готовим вкусноту в одной сковороде
Общество
Быстрый рецепт, про который часто забывают, а зря: макаронные гнезда с фаршем — готовим вкусноту в одной сковороде
Делаю беляши из кабачков с луком и чесноком — «Дачный хит» за 40 минут: пальчики оближешь
Общество
Делаю беляши из кабачков с луком и чесноком — «Дачный хит» за 40 минут: пальчики оближешь
рецепты
фарш
беляши
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно место и дата похорон телеведущего Шолохова
Росгвардейцы поймали двух серийных магазинных воров
Пенсионера убило деревом во время страшного урагана на Урале
Скончался народный художник России Владимир Пименов
Самолет ВВС США подал сигнал бедствия у берегов Ирана
Мирный житель погиб и двое пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
Гастроэнтеролог напомнила, как правильно выбирать арбузы и дыни
Появились подробности о состоянии раненного в Сватове 10-летнего мальчика
Психолог назвала неочевидную пользу экстремальных хобби
В России создают уникальную ИИ-систему для контроля сахара при диабете
ВСУ нанесли удар по вокзалу в российском городе
Сценарная лаборатория V фестиваля «Одна шестая» представила новых кураторов
Онищенко озвучил, до какого возраста россияне остаются активными
В Черногории назвали условие партнерства России и Евросоюза
Школьник планировал спалить церковь по заданию террористов из ИГ
Путин утвердил нового посла в Сомали и Джибути
Российский военный корабль открыл огонь у берегов Британии
Астрахань будут готовить к эшелонированной обороне
Удары возмездия ВС РФ по Украине 21 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Госдума приняла закон об импортном демпфере на дизельное топливо
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.