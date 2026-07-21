Мясо, лук и стакан кефира: беляши-подушки на сковороде — мягкие, сочные, с золотистой корочкой

Замешиваю тесто на кефире и соде — оно поднимается за 15 минут, без дрожжей и долгой расстойки. Пока тесто отдыхает, делаю начинку из фарша, мелко рубленного лука, соли и перца. Тесто раскатываю лепешками, кладу фарш, защипываю и обжариваю в масле до румяности. Готовится быстро, без заморочек и всегда на ура. Подаю горячими со сметаной или зеленью.

Для приготовления вам понадобится: 500 г фарша (говядина + свинина), 2 луковицы, 1 стакан кефира, 3 стакана муки, 1 яйцо, 1/2 ч. л. соды, соль, перец, масло для жарки. Смешайте кефир с яйцом и содой, добавьте муку, замесите мягкое тесто, дайте отдохнуть 15 минут. Лук мелко нарежьте, смешайте с фаршем, посолите и поперчите. Тесто разделите на шарики, раскатайте, выложите начинку, защипните края. Жарьте в разогретом масле по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже нажарила таких беляшей — домашние съели их за ужином, дети просили добавки. Я добавила в начинку немного чеснока и зелени, а вместо кефира взяла простоквашу — тесто стало еще нежнее. Кстати, можно использовать индейку для диетического варианта. Находка, а не рецепт!