Забудь о долгой готовке: этот крабовый салат собирается за 10 минут. Вкусно и просто

Салат с рисом, кукурузой и крабовыми палочками — это идеальное блюдо для тех, кто ценит простоту и вкус. Нежный рис, сочная кукуруза и ароматные крабовые палочки создают гармоничное сочетание, которое нравится и взрослым, и детям. Этот салат сытный, но при этом легкий, а его приготовление занимает минимум времени. Он станет прекрасным вариантом для быстрого ужина, праздничного стола или пикника — универсальный, аппетитный и всегда уместный.

Вам понадобится: 70 г риса, 200 мл воды, 2 яйца, 150 г консервированной кукурузы, 2 стебля зеленого лука, 100 г крабовых палочек, 100 г майонеза, соль и перец по вкусу. Отварите рис до готовности и остудите. Яйца сварите вкрутую, очистите и нарежьте кубиками. Крабовые палочки нарежьте тонкими кружочками. Зеленый лук мелко порубите. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте кукурузу без жидкости. Заправьте майонезом, посолите и поперчите. Аккуратно перемешайте и уберите в холодильник на 30 минут для пропитки. Подавайте охлажденным.

