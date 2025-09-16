Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 17:13

Забудь о долгой готовке: этот крабовый салат собирается за 10 минут. Вкусно и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с рисом, кукурузой и крабовыми палочками — это идеальное блюдо для тех, кто ценит простоту и вкус. Нежный рис, сочная кукуруза и ароматные крабовые палочки создают гармоничное сочетание, которое нравится и взрослым, и детям. Этот салат сытный, но при этом легкий, а его приготовление занимает минимум времени. Он станет прекрасным вариантом для быстрого ужина, праздничного стола или пикника — универсальный, аппетитный и всегда уместный.

Вам понадобится: 70 г риса, 200 мл воды, 2 яйца, 150 г консервированной кукурузы, 2 стебля зеленого лука, 100 г крабовых палочек, 100 г майонеза, соль и перец по вкусу. Отварите рис до готовности и остудите. Яйца сварите вкрутую, очистите и нарежьте кубиками. Крабовые палочки нарежьте тонкими кружочками. Зеленый лук мелко порубите. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте кукурузу без жидкости. Заправьте майонезом, посолите и поперчите. Аккуратно перемешайте и уберите в холодильник на 30 минут для пропитки. Подавайте охлажденным.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
салаты
крабовыепалочки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналистика
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.