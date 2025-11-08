Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 ноября 2025 года

Какой сегодня день? Сегодня смотрят «Графа Монте-Кристо», включают песни «Гражданской обороны» и поздравляют с профессиональным праздником градостроителей. Также сегодня играют в КВН, а кто-то читает о тех, кого унесло ветром.

Памятные даты и исторические события 8 ноября

Что отмечают сегодня в мире? 8 ноября все шутят шутки, потому что отмечается Международный день КВН. В 2025 году праздник проходит в 25-й раз. Он объединяет действующих игроков, жюри, режиссеров и болельщиков. К ним присоединяются ветераны Клуба, для которых эта дата — повод вспомнить яркие моменты выступлений. Юморим сегодня по полной, друзья!

Также 8 ноября отмечается важная дата в мире — День градостроительства. Инициатором сделать этот день особенным стал профессор Карлос Мариа делла Паолера. Это было 76 лет назад. Ежегодно в эту дату специалисты отрасли проводят мероприятия, посвященные актуальным вопросам городского планирования. Архитекторы и проектировщики делятся достижениями в создании комфортной городской среды, обсуждают современные вызовы урбанизации и пути развития мегаполисов.

Необычные праздники и интересные факты

Сегодняшний день принадлежит только вам. Это не государственный праздник, а личный. Это повод прислушаться к своим истинным «хочу» и сделать шаг навстречу мечте. Не ждите знаков с небес — исполните одно, даже самое маленькое желание. Чашка кофе в тишине, звонок старому другу, первая строчка в дневнике. Пускай этот день станет вашим персональным Новым годом!

Важный и необычный праздник сегодня отмечается в мире. Он должен каждому из нас напомнить о «болезни» XXI века — зависимости от беспроводных технологий. Сегодняшний день призывает отказаться от Wi-Fi на сутки. Инициаторы праздника привлекают внимание к потенциальным, хотя и недоказанным, рискам для здоровья от электромагнитного излучения и призывают к более осознанному использованию гаджетов. Это повод устроить себе цифровой детокс: отключить роутер, провести время с книгой или близкими, сходить на прогулку.

Церковные и религиозные праздники сегодня

В начале ноября верующие вспоминают Мученика Луппа.

Именины и дни ангела сегодня

8 ноября именины празднуют мужчины — Митродор, Антон, Василий, Иона, Лупп, Феофил. Женские именины конкретно в этот осенний ноябрьский день не отмечаются.

Этот день в истории: что произошло 8 ноября

Какой сегодня день? Для поклонников «Гражданской обороны» — крайне важный. 8 ноября 1984 года в Омске музыкант Егор Летов и его друзья основали группу с таким названием. Это стало главным событием в истории русского андеграундного панка. Коллектив создавался в глубокой оппозиции к советской системе, его музыка и резкие тексты стали голосом протеста для целых поколений. Запись альбомов на квартирах, концерты в подполье, культовый статус и неизменное влияние на рок-сцену — таково наследие «ГрОб», рожденной в тот ноябрьский день.

8 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

8 ноября 1977 года греческий археолог Манолис Андроникос обнаружил в Вергине три гробницы, одна из которых, как считается, принадлежала царю Филиппу II, отцу Александра Македонского. Это открытие подтвердилось благодаря анализу останков, доспехов и других артефактов, таких как золотой ларнакс с костями. И стало одним из значимых событий в мировой археологии.

Кто умер и родился 8 ноября

В этот день 178 лет назад появился на свет писатель ирландского происхождения Брэм Стокер. Именно он является автором знаменитого готического романа «Дракула» (1897 год). Несмотря на то, что при жизни он был больше известен как менеджер театра и личный помощник актера Генри Ирвинга, именно роман о вампирах принес ему мировую славу, которая сохраняется и по сей день. Читали эту историю? Возможно, смотрели экранизацию?

Когда Брэму Стокеру было уже 53 года, родилась писательница американского происхождения Маргарет Митчелл. Она появилась на свет 8 ноября в 1900 году. Ее книга «Унесенные ветром» получила Пулитцеровскую премию. Роман стал мировым бестселлером, а экранизация 1939 года завоевала восемь «Оскаров».

Ровно 27 лет назад скончался 85-летний французский актер Жан Маре. Именно он был грозным, но ранимым Чудовищем в «Красавице и Чудовище» (1946) и поэтом Орфеем в одноименном фильме (1950). Для широкой публики он стал воплощением благородного Эдмона Дантеса в «Графе Монте-Кристо» (1954) и коварным гением в трилогии «Фантомас» (1964–1967). В 1993 году его вклад в искусство был отмечен почетной премией «Сезар».

8 ноября 2014 года не стало актера Московского театра сатиры и народного артиста РСФСР Александра Потапова. Он служил в этом театре без малого 50 лет. Потапов также снимался и в кино, и хотя его кинокарьера не была столь обширна, как театральная, зрители хорошо запомнили его по таким лентам, как «Тихий Дон», «Убить Сталина», «Жуков», «Ревизор».