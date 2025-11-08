Турция выдала ордер на арест Нетаньяху Генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест Нетаньяху из-за геноцида в Газе

Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и членов его правительства, передает CNN Turk. Основанием для этого решения стали обвинения в совершении геноцида и преступлений против человечности.

По запросу генеральной прокуратуры дежурный мировой судья по уголовным делам Стамбула выдал ордера на арест 37 подозреваемых, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, <…> по обвинениям в преступлениях против человечности, предусмотренных статьей 77 Уголовного кодекса Турции, и обвинению в геноциде, предусмотренному статьей 76 Уголовного кодекса Турции, — сказано в публикации.

Ранее Нетаньяху поручил нанести мощные удары по сектору Газа. Решение было принято после консультаций по вопросам безопасности. Нетаньяху заявил, что останки, переданные палестинским движением ХАМАС, принадлежат пленнику, тело которого уже было извлечено израильскими силами.

До этого президент США Дональд Трамп подтвердил сохранение режима прекращения огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС. Он отметил, что, несмотря на отдельные инциденты, достигнутые договоренности продолжают действовать в полном объеме.