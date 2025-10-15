Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 16:53

Нетаньяху попросил суд сократить время показаний из-за самочувствия

Простудившийся Нетаньяху попросил сократить время показаний в суде

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил сократить время показаний на слушаниях по его делу в Иерусалимском окружном суде, сообщает израильская радиостанция Kan. Глава правительства пожаловался на плохое самочувствие из-за простуды. Закашлявшись, он сказал, что врач рекомендовал ему несколько дней отдыха.

Я действительно плохо себя чувствую. В конце концов, это просто выбивает меня из колеи, — пожаловался Нетаньяху.

Политик уточнил, что у него «бронхит, который никак не проходит». В связи с этим он попросил провести заседание за один-два часа. Нетаньяху также отметил, что у него уже запланировано некое «политическое мероприятие» вечером, которое он не может пропустить. При этом ранее судебный процесс был приостановлен на месяц.

Ранее Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу статуэтку золотого голубя. Республиканец получил символический презент в честь достижения перемирия в секторе Газа. Он прибыл в еврейское государство 13 октября, в день освобождения ХАМАС последних израильских заложников, которые остались в живых.

Израиль
Нетаньяху
суды
простуда
политики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Белоруссии рассказали о последних достижениях в атомной энергетике
Фармацевт оценил меры по запрету продажи БАДов
Юрист оценил идею обязательной медиации при разводе
Самый полезный напиток на зиму своими руками: готовим тыквенный сок
«Чтобы все захлебнулось»: генерал ответил, каким будет ответ РФ на Tomahawk
Политолог ответил, присоединится ли Китай к США в давлении на Россию
Адвокат Полозов попал в список террористов и экстремистов
Основателя группы «Парк Горького» признали потерпевшим в деле об убийстве
«Три брака, четверо детей»: что известно о пропавших в тайге Усольцевых
Политолог раскрыл сущность украинского национализма
Раскрыта стоимость самого дорогого элитного дома в России
В Крыму пресекли деятельность необычной террористической ячейки
Госдума одобрила новые льготы для участников СВО и их семей
Косметолог предупредила, чем грозит неправильное умывание лица
Наступление ВС РФ на Сумы 15 октября: «обнуление» мобилизованных, Юнаковка
Работа с Зеленским, алкоголизм, мнение об СВО: как живет актер Радзюкевич
«Идеальный солдат» и мясорубка для ВСУ: новости СВО на вечер 15 октября
В России появятся новые меры поддержки военнослужащих и их семей
Студентов российского вуза «наказали» за просмотр фильма под одним одеялом
Россияне стали чаще бронировать отели в одной недружественной стране
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.