Нетаньяху попросил суд сократить время показаний из-за самочувствия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил сократить время показаний на слушаниях по его делу в Иерусалимском окружном суде, сообщает израильская радиостанция Kan. Глава правительства пожаловался на плохое самочувствие из-за простуды. Закашлявшись, он сказал, что врач рекомендовал ему несколько дней отдыха.

Я действительно плохо себя чувствую. В конце концов, это просто выбивает меня из колеи, — пожаловался Нетаньяху.

Политик уточнил, что у него «бронхит, который никак не проходит». В связи с этим он попросил провести заседание за один-два часа. Нетаньяху также отметил, что у него уже запланировано некое «политическое мероприятие» вечером, которое он не может пропустить. При этом ранее судебный процесс был приостановлен на месяц.

