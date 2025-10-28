Нетаньяху приказал ударить по Газе на фоне скандала с телами пленных

Нетаньяху приказал ударить по Газе на фоне скандала с телами пленных

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил нанести мощные удары по сектору Газа, пишет Al Jazeera со ссылкой на его канцелярию. Решение было принято после консультаций по вопросам безопасности. Нетаньяху заявил, что останки, переданные палестинским движением ХАМАС, принадлежат пленнику, тело которого уже было извлечено израильскими силами.

Премьер-министр поручил военному руководству немедленно нанести мощные удары по сектору Газа, — сказано в сообщении.

Израиль обвинил ХАМАС в «инсценировке» при передаче тел пленных и «перезахоронении останков». Обе стороны при этом продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что военное крыло ХАМАС «Аль-Кассам» передаст Израилю тело еще одного погибшего заложника. Представители радикального движения уточнили, что обнаружение останков произошло в одном из подземных тоннелей на территории сектора Газа.

Президент США Дональд Трамп между тем потребовал вернуть тела израильских заложников в течение 48 часов — в противном случае ХАМАС ждут последствия. Он заявил, что на Ближнем Востоке установился «крепкий мир», и существующее соглашение о прекращении огня имеет шанс стать вечным.