Трамп запустил обратный отсчет для ХАМАС

У палестинской группировки ХАМАС есть 48 часов на возвращение тел израильских заложников, завил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, в противном случае организацию будут ждать последствия.

ХАМАС должно будет начать возвращать тела погибших заложников, в том числе двух американцев, как можно скорее, или другие страны, участвующие в этом Великом Мире, примут меры. <…> Посмотрим, что они будут делать в течение следующих 48 часов. Я очень внимательно за этим слежу, — написал Трамп.

По мнению американского президента, сейчас на Ближнем Востоке установился «крепкий мир». Он добавил, что у действующего соглашения о прекращении огня есть все шансы на то, чтобы стать вечным.

Ранее американские СМИ показали видео, как Трамп танцует с местными жителями, которые встретили его в Куала-Лумпуре, где проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. На опубликованных кадрах хозяин Белого дома активно двигает руками и при этом сохраняет добродушное выражение лица. В аэропорту Трампа встречало местное руководство во главе с премьер-министром страны Анваром Ибрагимом. Позднее они проведут двусторонние переговоры.