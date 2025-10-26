Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 07:52

Зажигательный танец Трампа в Малайзии попал на видео

Трамп присоединился к танцу встречающих его жителей Малайзии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Associated Press показало видео, как президент США Дональд Трамп танцует с местными жителями, которые встретили его в Куала-Лумпуре, где проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. На опубликованных кадрах хозяин Белого дома активно двигает руками и при этом сохраняет добродушное выражение лица.

Исполненный перед американским лидером номер является традиционным приветственным танцем в государстве. В его основе используются приемы из боевого искусства силат. В аэропорту Трампа встречало местное руководство во главе с премьер-министром страны Анваром Ибрагимом. Позднее они проведут двусторонние переговоры.

Ранее Трамп на встрече с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме выразил надежду на заключение взаимовыгодной торговой сделки с китайским государством. Хозяин Белого дома сообщил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином пройдут на саммите АТЭС в Южной Корее. Трамп отметил, что Соединенные Штаты уже достигли выгодных соглашений с ЕС, Японией и Южной Кореей.

Дональд Трамп
танцы
Малайзия
США
