«Получилось случайно»: Газманов отреагировал на новую волну славы

Певиц Олег Газманов заявил, что удивлен новой волне популярности, обрушившейся на него из-за вирусного флешмоба. В программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» он рассказал, что для него стало неожиданностью, как жители со всей страны начали массово повторять его танец под хит «Загуляю», несмотря на то, что песня была написана более 30 лет назад.

Ну удивительно, конечно, так все получилось. Получилось случайно, на самом деле. Я им показал движения, которые делал во время проигрыша в этой песне. А я не могу на месте стоять — мне нужно что-то делать. И я там вот это движение придумал, я им задал, — сказал певец.

Народный артист предположил, что ключевую роль сыграла сама композиции. По его словам, она отличается своей ритмичностью и заводной мелодией.

Ранее Газманов говорил, что слухи о его проблемах со здоровьем не имеют под собой оснований. Он пояснил, что со всеми возможными трудностями он успешно справляется. Именно так он отреагировал на информацию, что врачи запретили артисту выполнять его коронные трюки, включая сальто. По данным журналистов, под запрет якобы также попали шпагат и интенсивные спортивные тренировки из-за серьезных проблем с суставами.