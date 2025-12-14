Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 18:48

«Получилось случайно»: Газманов отреагировал на новую волну славы

Газманов заявил, что удивлен рухнувшей на него славе из-за танца

Олег Газманов Олег Газманов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певиц Олег Газманов заявил, что удивлен новой волне популярности, обрушившейся на него из-за вирусного флешмоба. В программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» он рассказал, что для него стало неожиданностью, как жители со всей страны начали массово повторять его танец под хит «Загуляю», несмотря на то, что песня была написана более 30 лет назад.

Ну удивительно, конечно, так все получилось. Получилось случайно, на самом деле. Я им показал движения, которые делал во время проигрыша в этой песне. А я не могу на месте стоять — мне нужно что-то делать. И я там вот это движение придумал, я им задал, — сказал певец.

Народный артист предположил, что ключевую роль сыграла сама композиции. По его словам, она отличается своей ритмичностью и заводной мелодией.

Ранее Газманов говорил, что слухи о его проблемах со здоровьем не имеют под собой оснований. Он пояснил, что со всеми возможными трудностями он успешно справляется. Именно так он отреагировал на информацию, что врачи запретили артисту выполнять его коронные трюки, включая сальто. По данным журналистов, под запрет якобы также попали шпагат и интенсивные спортивные тренировки из-за серьезных проблем с суставами.

танцы
Олег Газманов
флешмобы
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожилые супруги легли спать и не проснулись в российском городе
Ушла из жизни искусствовед, отдавшая 60 лет жизни работе в Русском музее
Серия загадочных сообщений в эфире «радио Судного дня» встревожила Запад
Мужчина и женщина напали на прохожего в Москве по приказу мошенников
Мальчик умер после ожидания помощи в пустой реанимации
Автозак с подозреваемым в коррупции попал в аварию
Опубликованы гипнотизирующие кадры «Крыши мира» из космоса
Небоскреб в ОАЭ стал полем для самого большого в мире тетриса
В Китае разработали инновационный «глушащий купол» для борьбы со Starlink
Ученые сделали находку, меняющую представление о происхождении человека
Усталость от Москвы, отъезд из РФ, ипотека: как живет Анатолий Котенев
Поздравившего евреев с Ханукой Стармера призвали «включить телевизор»
Раскрыто, когда обстановка под Запорожьем может стать плачевной для ВСУ
Кадыров дал обещание по дронам ВСУ
Названа певица, заменившая Долину на концерте в новогоднюю ночь
«Очень плохо»: Кличко назвал скандал с «кошельком» Зеленского катастрофой
«Получилось случайно»: Газманов отреагировал на новую волну славы
Министр спорта с семьей и Охлобыстин: яркие фото с премьеры «Простоквашино»
Манул Шу из Ленинградского зоопарка закончил зажировку к зиме
В Берлине начались переговоры делегаций Украины и США об урегулировании
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Зеленский приехал в Купянск? Где его видели, почему его не уничтожат
Россия

Зеленский приехал в Купянск? Где его видели, почему его не уничтожат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.