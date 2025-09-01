Флешмоб в поддержку России пройдет в одной из европейских стран

Российские автомобили и автобусы выстроились в очередь на пограничном пункте пропуска Ваалимаа между Финляндией и Россией в Виролахти, Финляндия

Флешмоб в поддержку России пройдет в одной из европейских стран Жители Финляндии выйдут на флешмоб в поддержку открытия границы с Россией

В приграничном финском городе Лаппеенранта запланировано проведение флешмоба в поддержку открытия пунктов пропуска на границе с Россией. Акция состоится в понедельник, 1 сентября, и будет представлять собой символическое стояние в очереди продолжительностью 18 часов, рассказал РИА Новости организатор мероприятия, депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин.

Участники акции намерены таким образом выразить солидарность с гражданами, вынужденными проводить много часов в очередях на эстонском КПП «Нарва» для попадания в Россию после закрытия границы финскими властями. Продолжительность флешмоба символически соответствует реальному времени ожидания на границе.

В рамках мероприятия также планируется сбор подписей под обращением к городскому совету Лаппеенранты с предложением рассмотреть возможность контролируемого открытия пункта пропуска «Нуйямаа» («Брусничное» с российской стороны). Акция призвана продемонстрировать, что альтернативные маршруты через третьи страны недоступны для многих граждан. Организаторы надеются привлечь внимание властей к проблеме разделенных семей и утраченных экономических связей.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Финляндии Александр Стубб поступил безответственно, допустив восстановление отношений между Россией и Европой после завершения конфликта на Украине. Она описала слова политика медицинским термином «идиосинкразия». По мнению дипломата, это признак психологической непереносимости.