Переселенцы с Украины провели патриотический флешмоб Переселенцы с Украины провели в Симферополе флешмоб «Россия объединяет»

Переселенцы с Украины провели в Симферополе флешмоб «Россия объединяет», посвященный Дню государственного флага, рассказал глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев Олег Бондаренко. По его словам, которые приводит РИА Новости, событие является символом патриотизма и уважения к государственной символике.

Российский флаг — это гордость и сила нашего государства. Это символ нашей независимости, нашего единства и нашей великой истории, которая нас и сформировала как нацию, — подчеркнул он.

Событие прошло в одном из центральных парков. Родители с детьми развернули полотно российского триколора и составили композицию из воздушных шаров в цветах государственного символа. После этого участники несколько раз проскандировали слово «Россия», а после приняли участие в мастер-классе по изготовлению сувениров.

До этого в Симферополе состоялся патриотический флешмоб «Я русский». Мероприятие было приурочено к Международному дню молодежи и включало мастер-класс по игре на гитаре мелодии известной одноименной песни.