Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 12:32

Переселенцы с Украины провели патриотический флешмоб

Переселенцы с Украины провели в Симферополе флешмоб «Россия объединяет»

Фото: Александр Сухов/РИА Новости

Переселенцы с Украины провели в Симферополе флешмоб «Россия объединяет», посвященный Дню государственного флага, рассказал глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев Олег Бондаренко. По его словам, которые приводит РИА Новости, событие является символом патриотизма и уважения к государственной символике.

Российский флаг — это гордость и сила нашего государства. Это символ нашей независимости, нашего единства и нашей великой истории, которая нас и сформировала как нацию, — подчеркнул он.

Событие прошло в одном из центральных парков. Родители с детьми развернули полотно российского триколора и составили композицию из воздушных шаров в цветах государственного символа. После этого участники несколько раз проскандировали слово «Россия», а после приняли участие в мастер-классе по изготовлению сувениров.

До этого в Симферополе состоялся патриотический флешмоб «Я русский». Мероприятие было приурочено к Международному дню молодежи и включало мастер-класс по игре на гитаре мелодии известной одноименной песни.

Симферополь
переселенцы
Украина
флешмобы
патриоты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетик ответил, почему Венгрия не использует рычаги давления на Украину
Генерал назвал главную задачу, стоящую перед ВВС Украины
«Осталось человек 15»: разгромленные ВС РФ «азовцы» массово сдалась в плен
«Ловушка голода»: в ООН заметили катастрофическую ситуацию в Газе
Россияне рассказали, как готовятся к наступающей осени
«Население на убой»: в Госдуме раскрыли реальные потери ВСУ
Опасную лазейку для Украины на переговорах вскрыли в Госдуме
Врач предупредила, какие опасные инфекции активизируются осенью
Салат из огурцов с луком: идеальный рецепт для зимних запасов
Столкновение легковушки с «Газелью» обернулось гибелью четырех человек
Силовики выявили в Крыму сеть связи для работы мошенников из Украины
Больше половины студентов остаются в компаниях после стажировки
Хреновина: рецепты, которые заставляют плакать от восторга!
Раскрыта стоимость диверсии на «Северном потоке»
Названы три способа предотвратить массовую атаку пауков осенью
«Жесткое затыкание ртов»: в Госдуме высказались о свободе слова на Западе
Невролог объяснила негативное воздействие кондиционера на сон
Опубликованы кадры задержания подрывника сотрудника ФСИН в ДНР
Захарова предложила медийный диалог
СКР поставил точку в уголовном деле Дмитрия Быкова
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.