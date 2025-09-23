Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Совесть народа»: Захарова о скончавшемся польском активисте

Захарова назвала скончавшегося Ежи Тыца совестью польского народа

Представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале назвала другом скончавшегося руководителя польского мемориального общества «Курск» Ежи Тыца. Она также подчеркнула, что Тыц был совестью польского народа.

Он стал олицетворением совести польского народа. «Польска» для нас «не згинела» только потому, что там оставались помнящие историю патриоты, — такие как Ежи, — написала Захарова.

Дипломат рассказала, что познакомилась с Тыцем в 2016 году во время его визита в Москву и Подмосковье. Она напомнила, что активист выступал против сноса советских мемориалов в Польше, а также рассказывал о спасении его мамы солдатами Красной армии. Захарова назвала Тыца героем и настоящим патриотом.

Ранее стало известно, что Тыц, погиб во время участия в специальной военной операции. Он занимался восстановлением памятников советским воинам в Польше, в зоне СВО использовал позывной Зыгмунт и до конца оставался верен своим убеждениям.

До этого в пресс-службе администрации главы Башкирии Радия Хабирова сообщили, что тело Героя России Ильдара Суфиярова, погибшего в зоне СВО в апреле 2024 года, было обнаружено. При нем нашли военный билет.

