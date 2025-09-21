«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 19:23

Глава мемориального общества «Курск» Тыц погиб в ходе СВО

Ежи Тыц Ежи Тыц Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Глава мемориального общества «Курск», польский гражданин Ежи Тыц, погиб во время участия в специальной военной операции, сообщили в правительстве Курской области. Отмечается, что он занимался восстановлением памятников советским воинам в Польше, в зоне СВО использовал позывной Зыгмунт и до конца оставался верен своим убеждениям.

В зоне СВО погиб гражданин Польши Ежи Тыц, руководитель мемориального общества «Курск», занимавшийся восстановлением памятников советским воинам в Польше. <…> На фронте он взял позывной Зыгмунт и до конца оставался верен своим убеждениям, сражаясь против неонацистов. Светлая память, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе администрации главы Башкирии Радия Хабирова сообщили, что тело Героя России Ильдара Суфиярова, погибшего в зоне СВО в апреле 2024 года, было обнаружено. При нем нашли военный билет. Останки Суфиярова и других военнослужащих доставили в Ростов для проведения экспертизы. Суфияров возглавлял мотострелковый взвод полка «Башкортостан». 12 апреля 2024 года, выполняя боевую задачу, он вместе с бойцами удерживал позиции под огнем. После гибели сослуживцев офицер остался один и, не желая попасть в плен, погиб вместе с тремя военнослужащими ВСУ.

