Тело Героя России Суфиярова нашли спустя полтора года после гибели на СВО

Найдено тело Героя России Ильдара Суфиярова, погибшего в зоне СВО в апреле 2024 года, сообщила пресс-служба администрации главы Башкирии Радия Хабирова. При нем был военный билет. Тела Суфиярова и других бойцов доставили в Ростов на экспертизу.

С большой вероятностью найдено его тело, рядом обнаружили военный билет и тела еще трех военнослужащих, — сказано в сообщении.

Суфияров командовал мотострелковым взводом полка «Башкортостан». 12 апреля 2024 года при выполнении боевой задачи Суфияров с бойцами удерживал позиции под огнем. После гибели сослуживцев он остался один и, не желая попасть в плен, погиб вместе с тремя солдатами ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России Суфиярову в октябре прошлого года. Хабиров назвал военнослужащего храбрым воином с несгибаемой волей и твердым характером.

Ранее боец СВО с позывным Гризли заявил, что на фронте его спасло «Божественное вмешательство». По его словам, когда он оказался под «крошащим» минометным огнем украинских сил, отряду все же удалось освободить населенный пункт Новый Комар. Гризли также рассказал, что при освобождении села они встретили пожилую пару, которая отказалась покидать родное место. Вскоре дом стариков был уничтожен ударом ВСУ.