«Боженька»: боец СВО рассказал о помощи свыше под «крошащим» огнем ВСУ Боец СВО признался, что на фронте ему помогли высшие силы

Боец СВО с позывным Гризли рассказал RT, что на фронте его спасло божественное вмешательство. Когда он попал под «крошащий» минометным огонь украинской стороны, отряду РФ все равно удалось освободить населенный пункт Новый Комар.

Боженька, он как будто за руку тебя берет и ведет <…> Бог на [фронте] — он спасает, — признался боец.

Также солдат признался, что при освобождении населенного пункта российские военные встретили пожилую пару — старики не хотели покидать родное для них место. Пока мирные жители находились рядом с бойцами, их дом уничтожили ВСУ, добавил Гризли.

Ранее россиянин с позывным Самбо вернулся из США и прошел военную подготовку для участия в Специальной военной операции РФ. По его словам, Боец четыре года проживал на Западе, но решил вернуться из-за смерти близких друзей на фронте.

Также ветеран чеченских войн с позывным Албанец сравнил СВО со франшизой «Звездные войны». Он указал на то, что боевые действия сейчас похожи на «космическую войну» из-за применения дронов. Сейчас даже самый опытный солдат может погибнуть, если его заметит беспилотник ВСУ, уточнил военный.